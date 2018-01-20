ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر بعد أول هبوط أسبوعي لها عالميا في شهر ونصف؟

كتب - مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستويات أمس الجمعة، وذلك بعد أن سجلت عالميا، أول هبوط أسبوعي، في آخر شهر ونصف.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 655 جنيها للجرام وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 561 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 749 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5240 جنيها، وهي نفس أسعار بداية الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت أسعار الذهب العالمية أول هبوط أسبوعي في ستة أسابيع بنهاية تعاملات أمس الجمعة، على الرغم من ارتفاعها قليلا أمس، وفق وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية أمس الجمعة 0.5% إلى 1333.81 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي منهيا الأسبوع على انخفاض قدره 0.3% بعد أن تراجع يوم الاثنين من أعلى مستوياته في أربعة أشهر.