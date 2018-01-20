الحكومة متفائلة بنمو الاقتصاد ولكن بعيدا عن التوقعات المحلية والدولية (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الجاري إلى ما يتراوح بين 5.3% و5.5%، بحسب ما قالته هالة السعيد وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن كانت تتوقع بين 5 و5.25%.

وزاد تفاؤل الحكومة بشأن معدلات النمو المتوقعة بعد أن أظهرت المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من 2017-2018 تسجيل معدل نمو 5.2%.

ولكن توقعات الحكومة المتفائلة تأتي مرتفعة عن توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والعالمية التي لم تتعد أي منها 4.8% على الرغم من تعديل بعضها التوقعات بشكل إيجابي.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تغير الحكومة من توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، فبعد أن كانت تستهدف معدل نمو لا يقل عن 4.6%، بحسب البيان المالي للموازنة، أعلن وزير المالية عمرو الجارحي في سبتمبر الماضي، رفع توقعات النمو إلى بين 5 و5.25%.

وجاءت توقعات وزير المالية بعد إعلان المؤشرات الاقتصادية للربع الأخير من 2016-2017 حيث سجل نمو الاقتصاد 5%، ليصل خلال العام الماضي كله إلى 4.2%.

وخلال الأيام الماضية صدر عدد من التقارير الاقتصادية المتفائلة عن مستقبل الاقتصاد المصري، كما ان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.

وقال اقتصاديون في تقرير نشرته وكالة رويترز اليوم السبت، إن "مصر على أبواب قطف ثمار القرارات الصعبة".

ويرصد مصراوي أبرز توقعات عدد من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الجاري، والتي أصدرت تقارير أشادت فيها بتطورات الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة في ظل استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

اقرأ أيضا:

البنك الإفريقي للتنمية يتوقع معدل نمو 4.8% في مصر خلال العام الجاري

وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

موديز: مصر تحقق أقوى معدلات نمو في المنطقة خلال 5 سنوات

"بداية الأوقات السعيدة".. فاروس يتوقع انتعاش الاقتصاد في الـ 5 سنوات المقبلة

حوار- وزيرة التخطيط: المواطن سيشعر بتحسن معيشته في 2019

ما هي توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري خلال العام الجديد؟

صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو في مصر إلى 4.8% خلال العام الجاري

اقتصاديون: مصر على أبواب قطف ثمار القرارات الصعبة

زيادة متواضعة في الصادرات خلال 2017 وانتعاشة متوقعة في 2018