المصرية للاتصالات: استعادة خدمة الإنترنت بالكامل بعد إصلاح كابل بحري

كتبت - شيماء شلبي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها استعادت خدمة الإنترنت بالكامل بعد إصلاح قطع أصاب أحد الكوابل البحرية بالبحر المتوسط خلال الأيام الماضية.



وأضافت، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن قطعًا بأحد الكوابل البحرية التي تشارك فيه، أثر بشكل محدود على حركة الإنترنت في مصر خلال الأيام الماضية.



وقال إن القطع حدث في البحر المتوسط، لكن "المصرية للاتصالات" وفرت سعات بديلة لكامل السعات المتأثرة لها ولكل عملاء الشركة المصرية للاتصالات بمصر.



وبحسب البيان "لا يوجد أي تأثير حاليًا على حركة الإنترنت الخاصة بمستخدمي الشركة المصرية للاتصالات، أو أي من عملائها المشغلين داخل مصر".



وقالت الشركة إنها تمتلك السعات الكافية التي تمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة، وتحرص دائمًا على توفير التعددية اللازمة والخطط البديلة التي توفر التأمين الكامل لحركة الإنترنت.

وكانت الشركة قد أعلنت مساء أمس وجود مشكلة عامة تؤثر على كفاءة خدمة الإنترنت حاليًا في مصر وبعض البلاد المجاورة.



وأوضحت الشركة- في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه جارٍ العمل على حل المشكلة.

