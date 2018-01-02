قابيل: ضخ 150 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية بمنطقتين صناعيتين في قنا

وزير الصناعة يسلم خطابات إتاحة 28 قطعة أرض في قنا بمساحة 88 ألف متر

كتبت - إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ضخت 150 مليون جنيه من صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية لتطوير البنية التحتية بمنطقتي "هو" و"قفط" الصناعيتين بمحافظة قنا بواقع 75 مليون جنيه لكل منطقة، بحسب بيان من وزارة الصناعة.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع مع نواب البرلمان عن قنا أثناء زيارته للمحافظة اليوم، أنه تم إنهاء أعمال الطرق ومحطات وشبكات المياه وشبكة الصرف بمنطقة قفط، وجاري عمل غابة شجرية، وإنهاء أعمال الكهرباء وأعمال الاتصالات والغاز بالمنطقة.

بينما تم تنفيذ أعمال الطرق بمنطقة "هو" الصناعية، وتنفيذ أعمال الكهرباء طبقا للإشغال، وجارٍ استكمال تنفيذ أعمال المياه والصرف بالمنطقة، بحسب الوزير.

وأكد الوزير حرص الوزارة على استكمال تطوير وتأهيل البنية التحتية للمنطقتين الصناعيتين في إطار برنامج "التنمية المحلية لمحافظات الصعيد" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار.

ويستهدف البرنامج تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية منطقتين بمحافظة قنا، و4 مناطق بمحافظة سوهاج، بحسب البيان.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع وتحديد مؤشرات الأداء والخطوات التنفيذية لتأهيل المناطق الست وذلك من خلال وضع الأسلوب الأمثل لإدارة هذه المناطق من حيث تطوير الخدمات الأساسية المقدمة في كل منطقة، وتحديد أولويات الاستثمار وفقا للميزة التنافسية لكل محافظة.

وأوضح أن تأهيل هذه المناطق يسهم في مساعدة وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إقامة المزيد من المشروعات الصناعية في إطار تلك المناطق.

ويتطلب هذا التشجيع إتاحة المزيد من الحوافز وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات في مختلف القطاعات الصناعية، بحسب الوزير

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، التي تزور المحافظة أيضا، خلال الاجتماع، إن برنامج تنمية الصعيد يهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بما يعمل علي خلق المزيد من فرص العمل بالمحافظات المختارة.

كما يساهم البرنامج في تشجيع الشركات المحلية والأجنبية لتوجيه استثماراتهم إلى هذه المناطق بصعيد مصر، بحسب الوزير.

وأشارت إلى أنه تم تحديد محافظتي قنا وسوهاج لتنفيذ البرنامج باعتبارهما المحافظتين الأكبر من حيث السكان ومعدلات الفقر والقدرات الاقتصادية.

ويركز البرنامج أيضا على محور التطوير التكنولوجي والمؤسسي لبناء القدرات داخل المحافظات لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات، وإجراء المتابعة والتقييم لهذه المشروعات، وفقا للوزيرة.

وأوضحت الوزيرة أن وزارتها تستهدف خلال المرحلة الحالية منح أولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء لضخ التمويل اللازم للإسراع في عملية التنفيذ.

وقال عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه جاري اتخاذ إجراءات إقامة مشروع غذائي كبير بالمحافظة باستثمارات إماراتية تصل إلى 700 مليون جنيه، وتوفر 3 آلاف فرصة عمل.