"بيلاروس" تسمح باستخدام العملات الافتراضية في منطقة اقتصادية خاصة

موسكو - (د ب أ):

قررت حكومة بيلاروس (روسيا البيضاء) السماح باستخدام العملات الافتراضية مثل البيتكوين في منطقة اقتصادية خاصة تتمتع بنظام ضريبي وقانوني خاص في البلاد.

ووقع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مرسوما يسمح للشركات في "منطقة التكنولوجيا المتقدمة" باستخدام العملات الافتراضية وتقديم خدمات تداول هذه العملات، وإطلاق الطرح الأولي للعملات لجمع الأموال بعد يوم 28 مارس المقبل.

وسيجعل هذا القانون من بيلاروس أول دولة في العالم توفر إطارا تنظيميا شاملا للعملات الافتراضية التي تعتمد على تكنولوجيا البيانات التسلسلية.

وأعلنت إدارة منطقة التكنولوجيا المتقدمة في وقت سابق من الأسبوع الحالي إعفاء أنشطة العملات الافتراضية المتعلقة بسكها وإنشائها والاستحواذ عليها من الضرائب حتى 2023.

يذكر أن منطقة التكنولوجيا المتقدمة تقع داخل العاصمة مينسك وتتمتع بوضع اقتصادي خاص شبيه بوادي السيليكون في الولايات المتحدة.

وبحسب الموقع الخاص بالمنطقة الاقتصادية فإنها تضم 192 شركة تطور منتجات البرمجيات وتقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملاء في 67 دولة، وهذه الشركات مسجلة في المنطقة وحوالي 35% منها تعمل باستثمارات أجنبية بنسبة 100 بالمئة.

ويستهدف المرسوم الرئاسي تطوير الاقتصاد الرقمي للجمهورية السوفيتية السابقة من خلال تنظيم تكنولوجيا البيانات التسلسلية والعملات الافتراضية والأنشطة المرتبطة بها.