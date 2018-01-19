وفد وزاري من دولة جنوب السودان: الرئيس السيسي نموذج وقدوة يحتذى بها في أفريقيا

أسوان – (أ ش أ)

أشاد وفد من وزراء دولة جنوب السودان، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفين إياه بأنه نموذج وقدوة يحتذى بها في أفريقيا، مؤكدين أنهم يتطلعون إلى خلق علاقات متميزة مع القاهرة من أجل تحقيق تقارب الشعبين المصري والجنوب سوداني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته المجموعة الوزارية لدولة جنوب السودان، امس الخميس، بمقر الغرفة التجارية بأسوان بدعوة من جمعية المستثمرين في أسوان برئاسة سطوحي مصطفى.

وأكد سيد صلاح رجب وزير الإعلام بدولة جنوب السودان - خلال اللقاء - أن زيارة عدد من وزراء حكومة بلاده إلى مصر على وجه العموم و أسوان على وجه الخصوص تهدف إلى خدمة مصالح البلدين، مضيفا: "أننا نزور مصر حاليا قادمين من جوبا العاصمة الجنوب سودانية، بدعوة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، من أجل البحث عن فرص ومجالات الاستثمار مع الجانب المصري في مجال الزراعة والصناعة والتعدين والصحة والتعليم والسياحة وغيرها.

وتابع قائلا:- ووجدنا ترحاب كبير من الجانب المصري ونحن نأمل في ترجمة مجالات التعاون بشكل حقيقي على أرض الواقع".

ووجه الوزير دعوته لرجال الأعمال والمستثمرين في أسوان والمصرين بزيارة دولة جنوب السودان، وخاصة العاصمة (جوبا) لتبادل مجالات التعاون وخلق استثمارات مصرية حقيقية بدولة جنوب السودان.

من جانبه ، أشاد فرانسس لاتيو نائب حاكم العاصمة (جوبا) بحسن الاستقبال والضيافة للوفد الوزاري والذي حرص على زيارة المحافظة لأنها قاعدة التعاون مع مصر في المجالات التجارية والاستثمارية والثقافية والتي شهدت تقدماً كثيراً بفضل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم العلاقات الأخوية مع جنوب السودان قيادة وشعبا.

وأكد أن جنوب السودان في هذه المرحلة تتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في القطاعات الخدمية والتجارية والاستثمارية ، ولاسيما مجالات إنتاج الطاقة المتجددة وإعادة استخدامات مياه الصرف الزراعي والصحي وتحلية مياه البحر لتحقيق التنمية والنماء والاستقرار المطلوب في بلدنا.

وأشار فرانسس إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أكبر منطقة صناعية مصرية بالعاصمة (جوبا) على مساحة 116 كيلو مترا مربعا لتساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وتتيح فرص عمل للشباب .

ضم الوفد الجنوب سوداني الذي يزور محافظة أسوان رئيس المجلس التشريعي، ووزراء الصحة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى جانب الملحق التجاري والاقتصادي بسفارة جنوب السودان بمصر، حيث قاموا بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة من بينها المدينة الشمسية التي تقيمها الدولة بمنطقة (بنبان) غرب النيل بأسوان.