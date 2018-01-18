الدولار يرتفع قرشين في كريدي أجريكول ويهبط في التجاري الدولي

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول، بتعاملات اليوم الخميس المسائية، بينما انخفض في بنك التجاري الدولي.

واستقر سعر الصرف في 8 بنوك عاملة في مصر، عند نفس مستويات التعاملات الصباحية.

وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول قرشين، ليسجل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وخفض البنك التجاري الدولي سعر الدولار قرشا واحدا، ليصل إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، بتعاملات المساء، مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع بالتعاملات الصباحية.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة وقناة السويس إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

كما استقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية.

كما بقى سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي والعربي الأفريقي والإسكندرية ثابتا عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر، خلال تعاملات المساء، عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.