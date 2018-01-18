شركة مون كابيتال تشتري 3.7 مليون سهم في جلوبال تيليكوم بقيمة 26 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

رفعت شركة مون كابيتال بارتنرز ماستر فاند ليمتد، حصتها في شركة جلوبال تيليكوم القابضة، بشراء 3.7 مليون سهم بقيمة 26 مليون جنيه.

وقالت شركة جلوبال تيليكوم القابضة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن نسبة مساهمة مون كابيتال، وصلت بعد تنفيذ عملية الشراء إلى 4.11% من أسهم جلوبال تيليكوم، بمتوسط سعر شراء 7 جنيهات.

وتراجعت أرباح شركة جلوبال تليكوم القابضة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 53.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، مع تزايد مدفوعاتها عن ضرائب الدخل وخدمة الدين.

وجلوبال تليكوم- التي كانت معروفة سابقا باسم أوراسكوم تليكوم- مملوكة بنسبة 57.7% لشركة فيون التي كانت تسمى فيمبلكوم الروسية للاتصالات.