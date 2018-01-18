4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب بمصر رغم تراجعها عالميا

كتبت - دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بالسوق المحلية بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بمستويات أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 655 جنيها مقابل 651 جنيها أمس.

كما صعد عيار 18 إلى نحو 561 جنيها، وعيار 24 إلى نحو 749 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5240 جنيها.

وأرجع نجيب، هذا الارتفاع إلى زيادة سعر الدولار في السوق الموازي رغم هبوط سعر المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وبحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، مسجلة أدنى مستوياتها في نحو أسبوع مع صعود الدولار من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع.

وبحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1326.11 دولار للأوقية (الأونصة).

ولامس المعدن النفيس أدنى مستوياته منذ 12 يناير عند 1323.70 دولار للأوقية في وقت سابق من جلسة اليوم، وفقا للوكالة.

وفي الجلسة السابقة، انخفض الذهب 0.8% مسجلا أكبر خسارة يومية له بالنسبة المئوية منذ السابع من ديسمبر الماضي.