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لأول مرة.. فيصل الاسلامى يوافق على تمويل ضمن مبادرة المشروعات المتوسطة

03:57 م الخميس 18 يناير 2018
لأول مرة.. فيصل الاسلامى يوافق على تمويل ضمن مبادرة المشروعات المتوسطة

بنك فيصل الإسلامي

كتبت - منال المصري:

قال أحد مديري الفروع في بنك فيصل الإسلامي، لمصراوي، إن البنك وافق على ضخ أول قرض بقيمة ثلاثة ملايين جنيه بمبادرة المشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات بفائدة 7% متناقصة.

وانتهى بنك فيصل الشهر الماضي من إجراءات تحميل مبادرة المشروعات المتوسطة على النظام المعلوماتي والتكنولوجي للبنك، والذي يتضمن تمويل الآلات والمعدات بفائدة 7% متناقصة، وكذلك تمويل رأس المال العامل بفائدة 12% متناقصة.

وأدرج البنك المركزى منذ عامين تقريبا برنامجين بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل برنامج تمويل الآلات والمعدات الزراعية والصناعية بفائدة 7% متناقصة، وبرنامجا آخر لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتوسطة في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة بفائدة 12% متناقصة.

ويشارك بنك فيصل في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% متناقصة، ليستحوذ إجمالي المحفظة الصغيرة والمتوسطة على 16% من إجمالي حجم محفظة القروض بالبنك، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول بالبنك.

وأعلن المركزى في يناير 2016 عن مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة.

وألزمت المبادرة البنوك بتخصيص نسبة 20% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي محفظة البنك خلال أربع سنوات من إطلاق المبادرة.

أحد مديري بنك فيصل الإسلامي المشروعات المتوسطة الطاقة المتجددة القروض

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