مصر وإثيوبيا يتفقان على إنشاء مجلس استثماري مشترك

كتبت- منال المصري:

اتفقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، مع نظيرها الإثيوبي، فيتسوم أراجا، اليوم الأربعاء على إنشاء مجلس استثماري مصري إثيوبي يضم كافة رجال الأعمال في كافة المجالات الاقتصادية.

وقالت الصفحة الرسمية للوازرة على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، إن اللقاء تناول تفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة.

وقالت الوزارة إن سحر نصر عرضت لويزر الاستثمار الإثيوبي، الفرص الاستثمارية في مصر في مختلف المجالات.

وبحسب سحر نصر فإن مصر حسنت بيئة الاستثمار والأعمال، في اطار البرنامج الاقتصادي لمصر.

وأقرت مصر قانون الاستثمار الجديد، خلال العام الماضي، ويضم القانون حوافز وضمانات جديدة للمستثمرين.

ودعت سحر نصر نظيرها الإثيوبي، على تشجيع المستثمرين في بلاده على ضخ استثمارات جديدةيفى مصر في ظل ما تتمتع به من فرص استثمارية كبرى، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا.

واتفق الجانبان على دعوة رجال الأعمال في البلدين على زيادة استثماراتهم في كل من مصر وإثيوبيا.