اليورو يتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في 3 سنوات

القاهرة- وكالات:

هبط اليورو نحو 0.5% اليوم الأربعاء بعد أن ارتفع إلى مستوى جديد هو الأعلى في ثلاثة أعوام فوق 1.23 دولار في الوقت الذي كثف فيه بعض المستثمرين رهاناتهم على صعود العملة الأوروبية الموحدة على الرغم من أن المخاوف التي أبداها بعض صانعي السياسات هذا الأسبوع أدت إلى انحسار التفاؤل بصفة عامة، بحسب وكالة رويترز.

وفي انعكاس للقلق الواضح بين بعض صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن قوة اليورو، تشجع المستثمرون على الاتجاه إلى البيع لجني الأرباح بعد تصريحات عن أن ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة ”ليس مفيدا“ أدلى بها إيفالد نوفوتني، وهو أحد صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي.

جاء ذلك قبل اجتماع بشأن السياسة النقدية للمركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، بحسب رويترز.

وتلقت موجة ارتفاع اليورو دعما جديدا من ضعف الدولار بصفة عامة وزيادة التفاؤل بشأن التوقعات للاقتصاد الأوروبي في 2018 بعد أن ربحت العملة الأوروبية الموحدة ما يزيد على عشرة في المئة العام الماضي.

وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 1.2323 دولار في التعاملات الآسيوية.