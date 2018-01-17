مشتريات الأجانب تصعد بالبورصة 0.7% مع نهاية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

شهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30، بنسبة 0.72% عند مستوى 15198 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.68%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.70%

وسجل المستثمرين الأجانب مشتريات صافية بقيمة 192.5 مليون جنيه، بينما سجل المصريين والعرب، مبيعات صافية بقيمة 136.9 مليون جنيه، و55 مليون جنيه على التوالي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.3%.