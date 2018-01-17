مصدر: مصر تتسلم الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي خلال الأيام القادمة

كتبت-منال المصري:

قال مصدر حكومي مسؤول، إن مصر ستحصل على الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار و150 مليون دولار خلال الأيام القادمة، وذلك بعد الانتهاء من بعض الاجراءات القليلة.

وخلال الشهر الماضي، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار و150 مليون دولار.

ووفقا لما قاله المصدر لمصراوي فإن موافقة مجلس النواب على قرض البنك الدولى سيسهل استلام مصر الشريحة الثالثة.

وكان البرلمان قد وافق منذ أيام على اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار و150 مليون دولار.

ومنذ 3 سنوات وافق البنك الدولي على ضخ قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر على ثلاث سنوات بواقع مليار دولار فى كل عام بعد مراجعة برنامج الاصلاح.

ووفقا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريحات سابقة، فإن مصر حصلت على قرض البنك بشروط ميسرة تشمل فائدة منخفضة لا تصل إلى 2% وفترة سداد 35 عاما مع 5 سنوات سماح.

وتسلمت مصر الشريحة الأولى دولار من البنك الدولي في سبتمبر من العام قبل الماضي والشريحة الثانية قبل نهاية مارس من العام الماضي.