أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود بالقرب من أعلى مستوى تاريخي

كتبت- دينا خالد: تصوير: أحمد جمعة

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأثنين، بقيمة جنيهين، مقارنة بالأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21، ارتفع ليسجل 657 جنيها.

وأرجع نجيب ارتفاع سعر الذهب في مصر إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، رغم ثبوت الوقية عند 1337 دولارا للأوقية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 563.5 جنيه، وعيار 24 سجل 750.5 جنيه، بينما وصل سعر جنيه الذهب 5256 جنيها.