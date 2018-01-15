الدولار يرتفع في بنك كريدي أجريكول مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشين في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات الإثنين، بينما استقر في 8 بنوك أخرى عاملة في مصر، مقارنة ببداية تعاملات اليوم.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول إلى 17.68 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع، مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، في بداية التعاملات.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، وهى نفس أسعاره الصباحية.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك مصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهو سعر بداية تعاملات اليوم.

كما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي والقاهرة والإسكندرية وقناة السويس والعربي الأفريقي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.