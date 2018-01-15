بنك المغرب يبيع 3.5 مليون دولار في عطاء بموجب نظام جديد للعملة

القاهرة- وكالات:

قال بنك المغرب المركزي إنه باع 3.5 مليون دولار في أول عطاء يطرحه لبيع العملة الأمريكية بموجب نظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف بدأ العمل به اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة رويترز عن البنك المركزي المغربي إنه باع الدولار بمتوسط مرجح بلغ 9.2307 درهم في حين بلغ أقل سعر مقبول 9.2304 درهم.

كان البنك طرح 20 مليون دولار وبلغ إجمالي الطلب في العطاء 3.5 مليون دولار بعروض بين 9.2304 و9.2310.

ويهدف النظام الجديد في المغرب إلى المحافظة على القدرة التنافسية للمغرب وتوفير احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، وسيتم تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة في نطاق 2.5% صعودا وهبوطا من سعر مرجعي، مقارنة مع النطاق السابق البالغ 0.3%.