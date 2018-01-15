مبيعات المصريين تهبط بالبورصة 0.83% خلال تعاملات الاثنين

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا خلال تعاملات، اليوم الاثنين؛ تأثرا بمبيعات المصريين.

وهبط المؤشر EGX30 بنسبة 0.83% عند مستوى 15128 نقطة بنهاية تعاملات اليوم.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع 606.1 مليون جنيه خلال تعاملات اليوم، بينما حقق الأجانب والعرب، مشتريات صافية بقيمة 510.8 مليون جنيه، و95.3 مليون جنيه على التوالي.

واختتم المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملات، أمس الأحد، على صعود بنسبة 0.08% عند مستوى 15255 نقطة.