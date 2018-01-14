حازم حجازي نائبًا للعضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني من أول مارس

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، اليوم الأحد، أن حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة، بالبنك الأهلي المصري، سينتقل، للعمل في منصب نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، من أول مارس المقبل.

وكان مصراوي، انفرد قبل أسبوعين، بنشر خبر عن انتقال حجازي، لبنك الإمارات دبي الوطني، ليحل بدلاً من سهر الدماطي التي انتقلت في سبتمبر الماضي، للعمل كنائب لرئيس بنك مصر، ضمن حركة تغيير قيادات البنوك العامة.

ويتمتع حجازي بخبرات مصرفية واسعة، حيث شغل منصب رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي خلال الفترة من 2008 وحتى 2014، قبل أن يغادره إلى نفس المنصب ولكن في بنك باركليز حتى عام 2015، ثم عاد مجددا للأهلي.

وشغل حجازي مناصب مصرفية في عدد من البنوك من بينها البنك العربي والأهلي المتحد قطر والاتحاد الوطني.

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