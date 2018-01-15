فورد تعتزم استثمار 11 مليار دولار في السيارات الكهربائية

ديترويت-(د ب أ) :

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات، جيم فارلي، يوم الاحد في معرض ديترويت للسيارات، عن نية الشركة زيادة استثماراتها في السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل إلى أكثر من 11 مليار دولار بحلول عام 2022 .

وكانت شركة فورد، ثاني أكبر مُصنع للسيارات بالولايات المتحدة، قد خططت سابقا لإنفاق 5ر4 مليار دولار بحلول عام 2020 .

ولا تزال حصة السيارات الكهربائية في السوق الأمريكي ومعظم الأسواق الرئيسية الأخرى ضئيلة، ولكن الدعاية الصاخبة المحيطة بشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، والمملوكة للملياردير إلون موسك، دفعت أكبر شركات صناعة السيارات لتكثيف جهودها.

وتعتبر السيارة فورد "فوكاس"، الطراز الوحيد الذي تقدمه فورد بنسخة كهربائية في الولايات المتحدة، ولكن في العقد المقبل تعتزم طرح نسخة هجينة من الشاحنة الأكثر مبيعا (إف-150).

وتخطط شركة "جنرال موتورز"، المنافس الرئيسي لفورد، تقديم 20 طرازا كهربائيا على الأقل بحلول عام 2023 .