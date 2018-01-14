وزير قطاع الأعمال الجديد لمصراوي: "سنُعيد هيكلة الشركات القابضة لتحقيق نتائج أفضل"

كتبت - شيماء حفظي:

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، إنه سيبدأ عمله في الوزارة صباح غدًا الاثنين.

وأضاف بدوي، في أول تصريح له عقب توليه المنصب، لمصراوي، إن عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، سيعتمد بشكل أساسي على إعادة هيكلة محفظة الوزارة لتحقق عائد ونفع أكبر للاقتصاد القومي، مع إعادة هيكلة الشركات القابضة وبحث المعوقات التي تواجهها والعمل على حلها لتحقيق نتائج أفضل.

ووافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على تعديل وزاري محدود، تضمن تعيين خالد بدوي، وزيرا لقطاع الأعمال العام، بدلاً من الدكتور أشرف الشرقاوي.

وعن اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قال بدوي "لم نتطرق لمزيد من التفاصيل، عن القطاعات التي سنبدأ العمل عليها، لكن كل قطاعات الوزارة ستكون محل بحث".

وقال الوزير: "عملت في إدارة الأصول ولدى خبرة متواصلة ومتراكمة في تعظيم قيمة الشركات والعائد منها منذ 11 عامًا، وهو ما نطمح لتطبيقه في قطاع الأعمال العام".

وعن قلق رؤساء الشركات القابضة التابعة، بعد التعديل الوزاري؛ قال "طبيعي الناس تكون قلقانة، لكن مش هنعمل حاجة غير الصح، والناس اللي أدائها كويس، مش لازم تكون قلقانة".

وعمل بدوي، عضوًا منتدبًا في القلعة للاستشارات المالية، كما عمل في البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني.

ويتبع وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة هي: القابضة للقطن والغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والتأمين، والنقل البحري والبري، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.

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