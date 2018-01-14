وزير الصناعة: إطلاق بوابة إلكترونية للصادرات المصرية الشهر الجاري

كتبت- إيمان منصور:



قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان اليوم الأحد، إنه جاري حاليا الانتهاء من النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية للصادرات المصرية "Expo Egypt"، وسيتم إطلاقها الشهر الجاري.



وأضاف أن هذه البوابة ستكون بمثابة منصة إلكترونية تحتوي على دراسات ومعلومات عن الأسواق الخارجية، وسوقا افتراضيا لربط المصدرين بالمستوردين، فضلاً عن تطوير عدد من المراكز اللوجستية بالأسواق المستهدفة.



ومن المنتظر أن تساهم البوابة في استكمال أنشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء (GTI) لخلق علامات تجارية رائدة للمنتجات الزراعية لترويجها بالأسواق الخارجية، بحسب تقرير تلقاه الوزير حول الخطة المستقبلية لهيئة تنمية الصادرات ومؤشرات الأداء خلال العام الماضي 2017.



وأشار الوزير إلى أن العام الحالي سيشهد تنفيذ مشروع التنمية المستدامة للمصدرين بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) لخلق جيل جديد من المصدرين وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى الأسواق العالمية.



كما سيشهد العام استضافة المعرض الأول لتنمية التجارة البينية مع أفريقيا في القاهرة، بحسب الوزير الذي قال إنه سيتم توسيع نطاق خدمات بناء القدرات التصديرية لتشمل التوجيه التصديري "Export Coaching"، والتخطيط التصديري.



وأضاف الوزير أن العام الجاري سيشهد أيضا تطوير مجمع جديد لخدمة المصدرين بشكل إقليمي يهدف إلى تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لتأهيل المصدرين، وتطوير برامج تدريبية جديدة في مجال التجارة الخارجية لخدمة الشركات المصرية ولدعم جهودها في النفاذ للأسواق الخارجية.



وقالت شيرين الشوربجي الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة كثفت من أنشطتها العام الماضي من خلال 3 محاور شملت سياسات تنمية الصادرات والتعاون الدولي، وترويج الصادرات، وبناء القدرات التصديرية.



وأضافت أنه تم رصد كافة خطوات وإجراءات التصدير بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية بهدف تبسيط الإجراءات اللازمة لإتمام العملية التصديرية والتنسيق لتنفيذها مع الجهات المعنية.



كما تم العمل على تحسين وتيسير بيئة الأعمال من خلال إعادة تنظيم المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية، وإنشاء لجنة لمتابعة وتقييم تنفيذ اتفاقية الميركسور، واللجنة الفنية لخدمة المصدرين وتذليل معوقات التصدير، بحسب شيرين.



كما شملت جهود الهيئة إنشاء مجلس النقل واللوجستيات والارتقاء بجودة الصادرات الزراعية، وإنشاء المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، وإعادة تشكيل بعض المجالس السلعية.