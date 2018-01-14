"موانئ دبي العالمية السخنة" تستقبل أكبر سفينة حاويات تزور الميناء

كتب- مصطفى عيد:

استقبلت موانئ دبي العالمية - السخنة، التابعة لموانئ دبي العالمية، أكبر سفينة حاويات على الإطلاق تصل إلى الميناء في أولى رحلاتها المنتظمة، بحسب بيان من شركة موانئ دبي السخنة اليوم الأحد.

وبحسب البيان، تبلغ الحمولة القصوى لسفينة الحاويات التي تمتلكها شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز، 12 ألف حاوية، وتمثل واحدة من ثلاث سفن حاويات بنفس الحجم تضيفها الشركة إلى خدماتها الأسبوعية لموانئ دبي العالمية - السخنة والتي تتضمن إجمالي سبع سفن.

وشركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز هي المشغل لخدمات تشغيل المحطات الفرعية من الشرق الأقصى لموانئ البحر الأحمر.

وقال أجاي سينج، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة إن "استقبال أكبر حاوية تصل للميناء منذ تأسيسه، يؤكد قدرات الميناء الضخمة في مناولة الحاويات على اختلاف أحجامها وذلك بالاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الخدمات اللوجستية والتي تعد من الخدمات الرئيسية التي نوفرها لتيسير حركة التجارة العالمية".

وأضاف أن "وصول هذه الحاوية يعكس أيضا تنامي حركة التجارة وتعافيها.. وبهذه المناسبة نؤكد على التزامنا بتحفير النشاط التجاري من خلال توظيف خبراتنا العالمية المتراكمة وتطبيق أفضل الممارسات".

وتُعد موانئ دبي العالمية - السخنة جزءا من شبكة موانئ دبي العالمية التي تضم حاليا 78 محطة بحرية وبرية في 40 دولة عبر القارات الست.