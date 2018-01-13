الحكومة تعد خطة لهيكلة ماسبيرو خلال 3 سنوات

كتبت- إيمان منصور:

قالت هاله السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم السبت إن الوزارة ستنتتهي من إعداد خطة لإعادة هيكلة ماسبيرو الشهر المقبل، على أن تعرض على مجلس الوزراء بعد الانتهاء منها لاعتمادها.

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الخطة تتضمن الحفاظ على حقوق العاملين بها، وخلال 3 سنوات سنفتخر بماسبيرو أمام دول العالم.

وبحسب تقرير سابق للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال العام المالي الجاري، فالهيئة الوطنية للإعلام- اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)- هي أكبر هيئة ستتكبد خسائر مالية خلال العام.

ويقول التقرير الذي أعدته اللجنة عن موازنة الهيئات الاقتصادية، وحصل مصراوي على نسخة منه، إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تتوقع تحقيق خسائر بقيمة 5.86 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017- 2018.

وخلال العام الماضي عانى اتحاد الإذاعة والتليفزيون من تأخر في صرف رواتب موظفيه، وهو ما دفع العاملين للشكوى، ولم تنتهِ الأزمة إلا بعد أن قررت وزارة المالية صرف إتاحة مالية عاجلة لحل الأزمة.