إيرادات السياحة تقفز 123.5% خلال العام الماضي وتصل إلى 7.6 مليار دولار

القاهرة- وكالات:

قال مسؤول حكومي رفيع اليوم السبت لوكالة رويترز إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائح.

وعزا المسؤول المطلع على ملف السياحة نمو الإيرادات إلى "زيادة الحركة السياحية في النصف الثاني من 2017 حيث وصل عدد السائحين خلاله إلى 4.7 مليون سائح"، وفقا لرويترز.

ويعتبر قطاع السياحة مصدرا كبيرا للعملة الصعبة للبلاد، لكنه تضرر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بالقرب من سيناء في نوفمبر 2015.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

وخلال الشهر الجاري وقعت مصر وروسيا اتفاقا لعودة الطيران بين القاهرة وموسكو على أن يتم مناقشة عودة الطيران لبقية المدن المصرية في أبريل.

ويتوقع عاملون في مجال السياحة أن تساهم عودة حركة الطيران بين مصر وروسيا في تعافي قطاع السياحة، خاصة وأن السياح الروس يمثلون قطاعا كبيرا من السياح الوافدين إلى مصر.

ومع بداية العام الجاري شهدت حركة السياحة تعافيا كبيرا، حيث ارتفع عدد السياح القادمين إلى مصر وكذلك الإيرادات مقارنة بالعام الماضي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "معدل الإنفاق السياحي زاد إلى 95.6 دولار في الليلة الواحدة خلال النصف الثاني من 2017 مقابل 88.2 دولار خلال النصف الأول من نفس العام".