تراجع جماعي لـ7 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه في أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، أن سعر صرف الجنيه ارتفع أمام 7 عملات عربية وأجنبية، بنهاية الأسبوع الحالي مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع إلى 21 جنيه للشراء و21.2 جنيه للبيع مقابل 21.2 جنيه للشراء و21.4 جنيها للبيع الجمعة الماضية.

وانخفض أيضا سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري ليصل إلى 23.80 جنيه للشراء و23.99 جنيه للبيع مقابل 23.86 جنيه للشراء و24 جنيه للبيع.

كما هبط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 58.47 جنيه للشراء و58.85 جنيه للبيع مقابل 58.54 جنيه للشراء و58.98 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.70 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع مقابل 4.71 جنيه للشراء و4.74 جنيه للبيع وهي نفس أسعاره الأسبوع الماضي.

كما هبط سعر صرف الدولار الأمريكي ثابتا أمام الجنيه عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند نفس مستويات الأسبوع الماضي مسجلا 4.80 جنيه للشراء، و4.83 جنيه للبيع مقابل 4.81 جنيه للشراء و4.84جنيه للبيع.

وانخفض أيضا سعر الريال القطري عند 4.58 جنيه للشراء، و4.82 جنيه للبيع مقابل 4.59 جنيه للشراء، و4.83 جنيه للبيع الجمعة الماضية.