أسعار المستهلكين الأمريكيين تسجل أكبر ارتفاع في 11 شهرا

القاهرة- مصراوي:

سجلت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة أكبر زيادة في 11 شهرا خلال ديسمبر في ظل زيادات كبيرة في تكلفة الإيجارات والرعاية الصحية مما يعزز التوقعات بأن التضخم سيكتسب قوة دفع هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة التي تتقلب أسعارها ارتفع 0.3% الشهر الماضي أيضا مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة والشاحنات والتأمين على السيارات.

وتلك أكبر زيادة في ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي منذ يناير كانون الثاني وتأتي بعد ارتفاع نسبته 0.1% في نوفمبر . وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 1.8% في 12 شهرا حتى ديسمبر ارتفاعا من 1.7% في نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% على أساس شهري واستقراره عند 1.7% على أساس سنوي.