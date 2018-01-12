رغم تراجع الإقبال على الشراء.. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها بمصر

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي بنحو 3 جنيهات للجرام مع نهاية الأسبوع مقارنة بأسعار الجمعة الماضية، رغم هدوء حركة البيع والشراء لتواصل ارتفاعها للأسبوع الثاني من العام الجديد، متأثرة بارتفاع سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 647 جنيها مقابل 644 جنيها الجمعه.

كما صعد الجرام عيار 18 إلى نحو 555 جنيها، وجرام الذهب عيار 24 إلى نحو 741 جنيها خلال تعاملات اليوم، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 5176 جنيها.

وقال نجيب إن أسعار الذهب ارتفعت اليوم بنحو 3 جنيهات في سعر الجرام، وبذلك تواصل صعودها للأسبوع الثاني على التوالي منذ بداية العام الجديد، رغم تراجع الإقبال على الشراء، ولكن سعر المعدن ارتفع عالميا خلال الأيام الماضية غلى أعلى مستوياته في نحو 4 أشهر.



وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة لتسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر حيث ساعد هبوط الدولار على قيادة المعدن الأصفر صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1328.8 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند 1330.3 دولار للأوقية.