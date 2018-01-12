البورصة تحقق أعلى مستويات تاريخية بدعم من مشتريات الأجانب والعرب في أسبوع

كتب- أحمد عبد المنعم:

واصلت البورصة ارتفاعاتها القياسية، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب ليسجل مؤشرها الرئيسي أعلى مستوى تاريخي منذ تدشينه مع نهاية تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 15248 نقطة بارتفاع بلغ 3.16% أو ما يعادل 466.5 نقطة.

واقتصرت تداولات الأسبوع على 4 جلسات فقط بسبب إجازات عيد الميلاد المجيد يوم الأحد.

وصعد مؤشر إيجي إكس 70 خلال الأسبوع بنسبة 2.24% عند مستوى 850.97 نقطة، فيما صعد المؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 2.34% عند مستوى 2016 نقطة.

كما صعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان خلال الأسبوع بنسبة 4.08% عند مستوى 2673 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 847.1 مليار جنيه، رابحاً 18.5 مليار جنيه على أساس أسبوعي، مقابل 828.53 مليار جنيه بإغلاق الأسبوع السابق.

واتجهت تعاملات المصريين للبيع خلال تعاملات الأسبوع، بصافي مليار جنيه، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والعرب للشراء بقيمة 876 مليون جنيه و125 مليون جنيه على التوالي.

وكان محمد فريد رئيس البورصة قال، خلال لقاءه مع جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه جاري العمل على جذب مزيد من الشركات القوية ذات الأداء الجيد ماليا وإداريا ولديها رغبة في التوسع والنمو، للقيد في البورصة.

وقال فريد إنه سيتم العمل على رفع كفاءة وجودة الإفصاحات الخاصة بالشركات المقيدة، مما يسهم في زيادة المعروض من الأسهم القوية من مختلف القطاعات، بالاضافة إلى تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية، لزيادة أحجام التداول ،الأمر الذي من شانه أن يرفع كفاءة تسعير الأوراق المالية المتداولة.

وأشار رئيس البورصة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي شهدتها البلاد إلى جانب عمليات التطوير في البورصة، أسفرت عن قفزة في صافي مشتريات الأجانب في البورصة لتسجل ما بين 13 إلى 14 مليار جنيه منذ إجراءات الإصلاح الجريئة في نوفمبر 2017 وحتى الآن، مقابل نحو 700 مليون جنيه قبل ذلك التاريخ، وهو مايعكس تزايد ثقة المستثمر الأجنبي في مستقبل الاقتصاد المصري.