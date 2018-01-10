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وزارة المالية تعلن حاجتها لوظائف جديدة

05:18 م الأربعاء 10 يناير 2018
وزارة المالية تعلن حاجتها لوظائف جديدة

وزارة المالية

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية والمستوى الوظيفي "الأولى التخصصية" بالإدارة المركزية للشئون الهندسية بقطاع الأمانة العامة بديوان عام وزارة المالية عن طريق الندب الكلي من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وشملت الوظائف القيادية رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بالمستوى الوظيفي "العالية"، ومدير عام الصيانة بالمستوى الوظيفي "مدير عام".

أما وظائف الإدارة الإشرافية تشمل مدير إدارة التصميم والرسم، وتتضمن وظائف المستوى الوظيفي "الأولى التخصصية" وظيفة مهندس كهرباء (قوى وآلات).

وزارة المالية الجهاز الإداري للدولة

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