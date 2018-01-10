5 بنوك ترفع أسعار الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأربعاء

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 5 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستويات بمستويات الصباح، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

ورفعت بنوك القاهرة والإسكندرية وقناة السويس سعر الدولار إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع في الصباح.

وزاد سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع في الصباح.

وارتفع سعر الدولار في بنك البركة إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك مصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي والعربي الأفريقي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع وهو نفس مستواه في الصباح.