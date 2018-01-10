الإحصاء: 7 سلع غذائية تراجعت أسعارها خلال ديسمبر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، تراجع أسعار 7 سلع غذائية، خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر، والتي كانت سببا وراء انخفاض معدلات التضخم.

جاءت هذه السلع على النحو التالي:

1- الدواجن تراجعت بنسبة 2.7%.

2- اللحوم الطازجة والمجمدة تراجعت 1.2%.

3- الأسماك الطازجة والمجمدة 1.3%.

4- الطماطم تراجعت 3.6%.

5- الجزر تراجع 9.9%.

6- الخضروات الجافة تراجعت بنسبة 2.4%.

7- الموز تراجع بنسبة 5.6%.

وأعلن جهاز الإحصاء في بيان اليوم، تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال ديسمبر إلى -0.2% مقارنة بنوفمبر، مقابل 1% خلال الشهر السابق عليه.

وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه بشكل ملحوظ للشهر الثاني على التوالي خلال ديسمبر الماضي، حيث سجل 22.3% لإجمالي الجمهورية، مقابل 26.7% في ديسمبر، و31.7% في أكتوبر بسبب فترة الأساس وأسعار الفائدة البنكية المرتفعة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.