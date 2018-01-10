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تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

04:50 م الأربعاء 10 يناير 2018
تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسماك

كتب- مصطفى عيد:

سجل سعر السمك البلطي الكبير في سوق العبور اليوم الأربعاء بين 23 و27 جنيها للكيلو وهي نفس أسعاره بالأمس.

وبحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور اليوم، سجل سمك الفليه البلطي بين 30 و70 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجي بين 45 و51 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو السبيط اليوم إلى بين 70 و100 جنيه، والكابوريا بين 20 و100 جنيه، والمرجان بين 45 و51 جنيها، والجمبري الجامبو بين 340 و400 جنيه، والجمبري الكبير بين 240 و300 جنيه للكيلو.

وسجل كيلو سمك البوري بين 42 و48 جنيها للكيلو، والسردين بين 15 و25 جنيها.

 

السمك البلطي أسعار الأسماك سوق العبور

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