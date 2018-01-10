واردات مصر من الشاي الهندي ترتفع 150% خلال 2017

القاهرة- مصراوي:

قال مجلس الشاي الهندي، إن صادراتهم إلى مصر ارتفعت أكثر من 150% خلال أول 11 شهرا من العام الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان لمجلس الشاي الهندي إن وارادت مصر من الشاي الهندي ارتفعت في الفترة من يناير إلى نوفمبر إلى 8.54 مليون كيلو جرام مقابل 3.4 مليون كيلو جرام خلال نفس الفترة عام 2016.

وفي مارس 2016 اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع رئيس مجلس الشاي الهندي، على ضخ استثمارات هندية لتعبئة وتغليف الشاي الهندي بأحجام مختلفة وطرحه بالأسواق المصرية.

وقال البيان من الوزارة وقتها إن الاتفاق تضمن توفير الشاي الهندي بأنواعه المختلفة لطرحه في السلع التموينية وفارق نقاط الخبز في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة بأسعار مخفضة.

وقالت رويترز إن الهند ثاني أكبر منتج للشاي في العالم، وتصدر الشاي من درجة CTC (المعد آليا عن طريق طحن وتمزيق ولف أوراق الشاي) بالأساس إلى مصر وباكستان وبريطانيا، وتصدر الأنواع التقليدية الأخرى إلى العراق وإيران وروسيا.