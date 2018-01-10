المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 19.8% في ديسمبر

كتبت- ياسمين سليم:

وقال البنك المركزي اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر ديسمبر تراجع إلى 19.86% مقابل 25.54% في نوفمبر.

وهذا هو أدنى مستوى للتضخم السنوي الأساسي منذ نوفمبر 2016.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم إن معدل التضخم الشهري تراجع خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل 0.37% مقابل ارتفاع بلغ 1.31% في نوفمبر.

وأعلن الجهاز المركزي اليوم تراجع معدل التضخم السنوي، في إجمالي الجمهورية، خلال شهر ديسمبر 22.3% مقارنة بـ 26.7% في نوفمبر الماضي.

وسجلت بهذا معدلات التضخم السنوي خلال ديسمبر أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2016 والذي سجل 20.2%.

وحقق معدل التضخم الشهري في ديسمبر الماضي معدلا سالبا بنسبة 0.2% مقارنة عن شهر نوفمبر السابق له، وفقا لبيانات الجها.