حازم حجازي يقترب من مغادرة "الأهلي" إلى بنك الإمارات دبي الوطني

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، إن حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة، بالبنك الأهلي المصري، يقترب من مغادرة البنك، من أجل شغل منصب كبير في بنك الإمارات دبي الوطني.

وأضافت المصادر أن حجازي تقدم باستقالته من البنك الأهلي، وينتظر موافقة البنك المركزي على انتقاله للعمل في بنك دبي الوطني.

ورجحت المصادر أن يتولى حجازي منصب، مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع المخاطر ببنك الإمارات دبي، خلفا لسهر الدماطي التي انتقلت للعمل كنائب لرئيس بنك مصر في سبتمبر الماضي..

ويتمتع حجازي بخبرات مصرفية واسعة، حيث شغل منصب رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي خلال الفترة من 2008 وحتى 2014، قبل أن يغادره إلى نفس المنصب ولكن في بنك باركليز حتى عام 2015، ثم عاد مجددا للأهلي.

وشغل حجازي مناصب مصرفية في عدد من البنوك من بينها البنك العربي والأهلي المتحد قطر والاتحاد الوطني.