البورصة تغلق على ارتفاع طفيف في آخر جلسات 2017

كتبت- شيماء حفظي:

أنهت البورصة تعاملات آخر جلسة في عام 2017، على ارتفاع جماعي للمؤشرات.

وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.01% عند مستوى 15019 نقطة، مدفوعا بمشتريات العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

وسجل المستثمرون العرب مشتريات صافية بحوالي 18 مليون جنيه، والأجانب بقيمة 10.2 مليون جنيه، بينما سجل المصريون مبيعات بقيمة 28.1 مليون جنيه.