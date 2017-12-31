البورصة تغلق على ارتفاع طفيف في آخر جلسات 2017
كتبت- شيماء حفظي:
أنهت البورصة تعاملات آخر جلسة في عام 2017، على ارتفاع جماعي للمؤشرات.
وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.01% عند مستوى 15019 نقطة، مدفوعا بمشتريات العرب والأجانب.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.
وسجل المستثمرون العرب مشتريات صافية بحوالي 18 مليون جنيه، والأجانب بقيمة 10.2 مليون جنيه، بينما سجل المصريون مبيعات بقيمة 28.1 مليون جنيه.
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