بنوك: ماكينات الصراف الآلي تعمل طوال اليوم خلال عطلة الإثنين

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون في بنوك إنهم يعملون على تغذية ماكينات الصراف الآلي، بشكل مستمر، من أجل العمل طوال على مدار الـ 24ساعة، غدا الإثنين أول أيام 2018، والذي سيشهد عطلة في البنوك.

وكان البنك المركزي قرر إعطاء البنوك عطلة رسمية يوم الإثنين المقبل، تزامنا مع بدء العام الميلادي الجديد.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يغذي جميع ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، حرصا على تلبية كافة طلبات العملاء خلال عطلة البنوك.

وأضاف أن البنك يعمل على متابعة ماكينات الصراف الآلي ومراقبة حدود النقدية بالماكينات وتغذيتها بشكل مستمر، في حال نفاد النقدية وخاصة في بعض المناطق التي تتسم بزيادة إقبال العملاء على عمليات السحب.

وقال مصدر مسؤول ببنك القاهرة، إن البنك يغذي جميع ماكينات الصراف الآلي خلال عطلة البنك غدا الإثنين.

وبحسب المصدر فإن البنك يغذي ماكيناته بالإستعانة بإحدى شركات نقل أموال الماكينات خارج الفروع، أما الماكينات داخل الفروع يتولي البنك تغذيتها من خلال مدير الفرع.

وقال محمد الأعصر، مسؤول الأمن ببنك مصر إيران، إن البنك يعمل على تغذية ماكينات الصراف الآلي بحد أقصى 100 ألف جنيه للماكينة الواحدة، غدا الإثنين مع عطلة البنك.

ووفقا للأعصر فإن ماكينات البنك تقع بحوار الفروع ويعمل البنك على تغذيتها بنفسه دون الحاجة إلى الإستعانة بشركات نقل الأموال.