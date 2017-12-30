بعد مدها لنهاية 2018.. ماذا قدمت البنوك لمبادرة دعم قطاع السياحة؟

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، مد العمل بمبادرتي دعم السياحة، وقروض التجزئة للعاملين بالقطاع، لنهاية العام المقبل.

وقال المركزي في خطاب للبنوك، نشر على موقعه الإلكتروني، إن مد المبادرتين يأتي في إطار استمرار تأثر قطاع السياحة والعاملين به، ولما يمثله من أهمية اقتصادية وباعتباره من الموارد الأساسية للنقد الأجنبي.

وتلقت السياحة المصرية ضربات قوية في عام 2015، أدت إلى تراجع السياح الوافدين وما يجلبونه من عملة صعبة، وذلك نتيجة لتحذير بعض الدول مواطنيها من السفر إلى مصر عقب سقوط طائرة روسية فوق سيناء وحادث مقتل سائحين مكسيكيين في الواحات.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن 95% من العملاء المتعثرين بقطاع السياحة، استفادوا من مبادرة البنك المركزي، وتم تأجيل مستحقات البنك لديهم.

وأضاف أن البنك سيعمل على تأجيل مديونيات شركات القطاع لنهاية 2018 وفقا لمبادرة البنك المركزي.

وقال أبو الفتوح إن محفظة قطاع السياحة في البنك الأهلي تبلغ 20 مليار جنيه من بينها 10 مليارات جنيه ديون غير منتظمة .

وتسمح مبادرة المركزي لقطاع السياحة، بتأجيل استحقاقات الشركات لدى البنوك لمدة 3 سنوات، بدون فوائد، لتخفيف الضغوط عليها في ظل تراجع السياحة.

وتشهد حركة السياحة الوافدة تحسنا كبيرا منذ بداية العام، وسجل عدد السياح منذ يناير وحتى نهاي نوفمبر نحو 7.5 مليون سائح بزيادة 54.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن البنك ليس لديه محفظة ديون متعثرة كبيرة في قطاع السياحة، وإن البنك يدعم أي عميل بقطاع السياحة يحتاج إلى قروض لتطوير أعمال الفنادق العائمة والثابتة وفقا لمبادرة البنك المركزي.

وكان المركزي، أطلق مبادرة أخرى، في فبراير 2017، لدعم تجديد وإحلال فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.، من خلال توفير 5 مليارات جنيه لتمويل حتى 75% من تكلفة الإحلال والتجديد، بفائدة 10% وبحد أقصى للسداد 10 سنوات، وفقا للدراسة الإئتمانية للعميل.

وقال عمرو كمال رئيس البنك العقاري المصري، إن البنك يعمل على جدولة مديونيات عملاء قطاع السياحة، تحت مظلة مبادرة المركزي، مشيرا إلى أن محفظة الديون المتعثرة بقطاع السياحة في البنك تبلغ 4 مليارات جنيه، بنسبة 80% من إجمالي محفظة الديون المتعثرة.

وأضاف كمال أن البنك أجرى تسويات بقيمة 600 مليون جنيه لعملاء السياحة، منذ توليه رئاسة البنك في سبتمبر الماضي، وأنه يجري حاليا دراسة تسويات جديدة لعملاء السياحة .

وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن البنك يدعم مبادرة البنك المركزي لتأجيل مديونيات العاملين بقطاع السياحة إلى نهاية 2018 .

ويمتلك المصرف المتحد محفظة ديون متعثرة في قطاع السياحة، ويجري حاليا تسويات مع بعض عملائه، بحسب القاضي.

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