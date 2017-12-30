رغم عطلة البنوك.. بنك ناصر يفتح أبوابه الإثنين لصرف المعاشات والرواتب

كتبت- منال المصري:

قال أحمد صالح رئيس القطاع المصرفي في بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك سيفتح أبوابه يوم الإثنين القادم، لصرف الرواتب والمعاشات على مستوى الجمهورية، رغم عطلة البنوك في هذا اليوم.

وكان البنك المركزي قد قرر إعطاء البنوك عطلة رسمية يوم الإثنين المقبل، تزامنا مع بدء العام الميلادي الجديد.

ويبلغ عدد العملاء الذين يصرفون رواتبهم ومعاشاتهم من بنك ناصر، 450 ألف عميل، بحسب صالح .

ويعمل البنك حاليا على خطة لتطوير فروعه القائمة، بحسب ما قاله صالح في حوار سابق لمصراوي.

ويخطط البنك لفتح 12 فرعًا جديدًا خلال الفترة القادمة في المدن الجديدة، مثل: المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان، ليصل عدد الفروع إلى 102 فرعا مقابل 90 فرعًا حاليًّا.

كما يخطط البنك لزيادة ماكينات الصراف الآلي بإضافة 30 ماكينة جديدة.