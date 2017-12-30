"أنربك" تنجز 91% من مشروع مضاعفة إنتاج بنزين 92 و95

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افتتاح فرع "هانو" بعد تطويره بالشراكة مع "التوحيد والنور" (صور)

كتب- مصطفى عيد:

قال خالد خليفة رئيس شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، إن نسبة تقدم الأعمال في مشروع إنشاء وحدتي تحسين النافتا والتنشيط المستمر بالعامل المساعد وصلت إلى أكثر من 91%.

وأضاف خليفة خلال تفقد طارق الملا وزير البترول موقف الأعمال في المشروع الجديد، أنه من المخطط الانتهاء من المشروع في سبتمبر المقبل وافتتاحه في نوفمبر 2018، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم السبت.

ويهدف المشروع إلى مضاعفة إنتاج البنزين (92-95) العالي الأوكتين الخالي من الإضافات الكيميائية الضارة بالبيئة، بزيادة حوالي 850 ألف طن سنويا بالإضافة إلى زيادة منتجي البوتاجاز والهيدروجين، وفقا لخالد خليفة.

كما تفقد الوزير ومرافقوه معمل الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، والذي يعد من أكبر المشروعات في مجاله بأفريقيا والشرق الأوسط، بحسب البيان.

وأشار هشام نور الدين رئيس الشركة إلى إنتاج شركته حوالي 115 ألف طن خلال عام 2017، وبلغت قيمة مبيعاتها بالسوق المحلى حوالي 670 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة مبيعات التصدير حوالي 100مليون دولار.

وتنافس منتجات المشروع الشركات الدولية في الأسواق العالمية بمنتج عالي الجودة ومطابق للمواصفات الفنية والبيئية ويستخدم في صناعة المنظفات الصناعية، وفقا للوزارة.

وعرض نور الدين رؤية الشركة التوسعية في زيادة الإنتاج وإقامة مشروعات جديدة وزيادة قدراتها التنافسية في توفير الألكيل بنزين الخطى للسوق المحلي والتصدير.

وقال إن منتجات الشركة تحظى بثقة المنتجين العالميين للمنظفات، وتتميز بموقع جغرافي قريب من تسهيلات الميناء البترولي، وسهولة الحصول على المادة الخام اللازمة للإنتاج من خلال شركات البترول الشقيقة.