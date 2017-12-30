كيف تأثرت أسعار الذهب بمصر بعد تسجيلها أكبر زيادة في 7 سنوات عالميا؟

كتب - مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستويات أمس الجمعة، وذلك بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في 3 أشهر وسجل أكبر زيادة سنوية في 7 أعوام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم جنيها واحدا إلى 639 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 548 جنيها، وعيار 24 نحو 730 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5112 جنيها.

وأرجع نجيب ارتفاع أسعار الذهب في مصر إلى تأثره بالأسعار العالمية للمعدن الثمين.

وبحسب وكالة رويترز، سجلت أسعار الذهب أكبر زيادة سنوية في 7 أعوام خلال 2017 بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، أمس الجمعة، آخر تعاملات العام الجاري.

وقالت الوكالة إن صعود أسعار الذهب يأتي مع هبوط الدولار وتزايد التوترات السياسية وانحسار القلق بشأن تأثير زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.

ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في جلسة أمس الجمعة، وهو ما رفع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر الماضي عند 1307 دولارات للأوقية (الأونصة) قبل أن يتراجع قليلا.

وبحسب وكالة رويترز، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.65% إلى 1303.11 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، منهية العام على مكاسب قدرها 13%.