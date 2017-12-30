البنك العقاري يوفر قروضًا للأفراد والسيارات في 2018

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك العقاري المصري العربي، إن البنك يعتزم إطلاق منتجات تجزئة لأول مرة بداية من العام المقبل، تشمل قروضًا شخصية وقروض سيارات وكروت ائتمان.

ويعكف البنك على إنشاء إدارة متخصصة للتجزئة المصرفية لأول مرة في تاريخ البنك، من أجل تنويع خدماته، وزيادة نشاطه في السوق، بحسب المصدر.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قرارا بتغيير مجلس إدارة البنك العقاري بالكامل، ليتولى عمرو كمال رئاسة البنك خلفا لعبد المجيد محيي الدين، وتعيين مدحت قمر نائبا لرئيس البنك خلفا لعدنان الشرقاوي.

وقال المصدر لمصراوي، إن البنك انتهى من وضع نظام تشغيل جديد يستوعب الأنشطة الجديدة، ويوفر معلومات وتقارير سريعة ودقيقة.