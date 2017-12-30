تعيين رئيس جديد لغاز مصر ضمن حركة تنقلات بالبترول

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم السبت، إن الوزير طارق الملا أصدر حركة تنقلات جديدة.

وشملت الحركة تكليف ياسر صلاح الدين حسن عبد السيد، رئيسا لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر.

كما عين الوزير أيمن محمد إبراهيم رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية، ومحمد حسن حافظ أحمد قنديل رئيسا لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غاز القاهرة.