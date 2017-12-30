وزيرة التخطيط: الحكومة تستهدف مزيدًا من التراجع في معدلات البطالة

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان اليوم السبت، إن الحكومة تستهدف مزيدًا من التراجع في معدلات البطالة عبر توفير فرص عمل أفضل وأكثر من خلال زيادة معدلات النمو.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2017 إلى 11.9% من إجمالي قوة العمل مقابل 12.6% في الربع المماثل من عام 2016.

ووصل معدل النمو خلال الربع الأول من 2017-2018 إلى 5.2% مقابل 4.9% خلال الربع السابق عليه، و3.8% خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

وقالت وزيرة التخطيط: "نسعى إلى دعم وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل، وتحقيق الترابط بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا المشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة؛ مثل الخدمات والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتشجيع الصادرات المصرية".

كما تسعى الحكومة إلى التركيز علي الصادرات ذات المحتوي التكنولوجي المرتفع وخفض فاتورة الاستيراد، مما سوف يعزز المساهمة الإيجابية لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي، بحسب هالة السعيد.

وأشارت السعيد إلى أن معدل البطالة انخفض بين الإناث إلى 24.4٪ خلال الربع الأول من عام 2017-2018 مقارنة بنحو 25.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

كما انخفض بين الذكور إلى 8.2٪ مقارنة بنحو 8.5٪ خلال الربع المناظر من العام السابق.