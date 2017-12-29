تقرير: 20 مليون دولار فاتورة استيراد عدسات لاصقة ونظارات شمس في 8 أشهر

كتتب- إيمان منصور:

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من "العدسات اللاصقة ونظارات الشمس والمناظير" بلغت نحو 19.9 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بحسب نشرة الجهاز لإجمالي واردات مصر خلال تلك الفترة.

ووفقا للجهاز، استوردت مصر ساعات حائط ويد وقطع غيار ساعات بمختلف أنواعها بقيمة 11.7 مليون دولار.

وأوضحت البيانات أن اجمالي ما واردات مصر من سلع مختلفة بلغ 42.3 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي.

وتسعى مصر للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية التي كان نقصها خلال الأعوام الأخيرة سببا في عدم استقرار سعر الصرف.

وكانت وزارة التجارة والصناعة حددت 25 مجموعة سلعية تلتزم الشركات والمصانع المصدرة لها بأن تسجل بياناتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كشرط للسماح لتلك المنتجات بدخول مصر، وكانت من بينها لعب الأطفال والأدوات المكتبية والمنزلية.

ويهدف هذا القرار، للحد من الاستيراد لتقليل العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات، في وقت تعاني فيه مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الحد من استيراد منتجات مجهولة المصدر والسيطرة على ما وصفه بالممارسات الخاطئة والتلاعب الذي يمارسه بعض المستوردين، بحسب نص القرار.