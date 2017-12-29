التخطيط تعلن شروط ومراحل التقديم في منحة ماجستير ريادة الأعمال

كتبت- إيمان منصور:

أعلنت وزارة التخطيط أمس الخميس، شروط ومراحل التقديم في منحة ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج، الذي يتم تحت مظلة الوزارة، وذلك عبر الموقع الرسمي لمشروع رواد الأعمال.

شروط التقديم:

يمكنك الآن التقديم للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني

http://rowad2030.com/

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 22 عاما و لا يزيد عن 40 عاماً.

أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.

على المتقدم أن يحصل على درجة لا تقل عن 6 في إمتحان اللغة الإنجليزية المخصص للدراسة بإنجلترا (IELTS) أو 65 في إمتحان (TOEFL).

عودة الطالب إلى موطنه بعد إتمام دراسته والإنتهاء من فترة المنحة المقدمة.

ورقة توصية من الجهة التابع لها المتقدم (أو أخر جهة كان تابعاً لها).

ووقعت أمس الأربعاء، الوزيرة هالة السعيد بروتوكول لتنفيذ الماجستير المهني لريادة الأعمال بين جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومشروع "رواد 2030" بوزارة التخطيط.

مراحل التقديم:

فتح باب التقديم في الماجستير، خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الحالي

الاختيار المبدئي للمرشحين في يناير المقبل.

إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين والاختيار النهائي لهم في فبراير المقبل

مرحلة تنفيذ البرنامج بدءا من مارس حتى أغسطس.

ويهدف برنامج الماجسيتر، إلى تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة الى مشاريع ريادية وزيادة فرص نجاح المشروعات الريادية، وخلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر ريادة الأعمال.

كما يهدف الماجسيتر إلى الإستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الإقتصادي القائم على الإبتكار والإبداع، والمساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة.