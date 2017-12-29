81.5 مليون جنيه صافي أرباح القابضة للأدوية خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الجمعة في بيان، إن الشركة القابضة للأدوية والكيماويات حققت صافي ربح 81.5 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2016-2017.

وبحسب الوزارة، أظهرت نتائج أعمال الشركة، أنها حققت إيرادات بلغت 216.3 مليون جنيه.

أما الشركات التابعة للشركة القابضة، فقد ارتفعت أرباح الشركات الإنتاجية بينما تراجعت أرباح الشركات التجارية لتحقق الشركات التابعة إجمالي خسائر بقيمة 505 ملايين جنيه مقابل صافى ربح 167 مليون جنيه عام 2015-2016.

وأرجعت القابضة للأدوية، تراجع الأرباح إلى التزام الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة بتوريد الأدوية بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف مما أدى إلى تحقيق الشركة المصرية لخسائر تجاوزت نصف مليار جنيه مقارنة بالأرباح التى كانت تحققها خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير أشرف الشرقاوي للجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2016-2017.