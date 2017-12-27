ارتفاع الأسعار والدين الخارجي.. 9 أرقام قياسية شهدتها مصر في 2017
06:03 م الأربعاء 27 ديسمبر 2017
كتب - مصطفى عيد:
شهد عام 2017 تسجيل عدة أرقام قياسية تتعلق بالاقتصاد في إشارة إلى الأحداث والتقلبات الحادة التي حدثت اقتصاديا خاصة مع تأثيرات إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه مع بداية العام المالي الماضي.
ويرصد مصراوي 9 من أبرز هذه الأرقام القياسية التي تم تسجيلها على مستوى الاقتصاد والتي جاءت كالتالي...
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