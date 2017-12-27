غدا.. بدء تداول أسهم "التوفيق" كأول شركة للتأجير التمويلي في البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

يبدأ غدا الخميس، تداول أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، كأول شركة للتأجير التمويلي في البورصة.



وكانت شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، تولت دور مدير الطرح، فيما تولت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية دور سمسار البائع.



ووفقا لبيان لفاروس اليوم، فقد تمت تغطية الطرح الخاص للشركة بـ 40.16 مرة لعدد 14.4 مليون سهم بقيمة 95.04 مليون جنيه وذلك بإجمالي طلبات قدرها 3.8 مليار جنيه من المؤسسات المالية المصرية، وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية.



ووفقا للبيان تمت تغطية الطرح العام بـ 28 مرة لعدد 4.8 مليون سهم بقيمة 31.68 مليون جنيه، بإجمالي طلبات قدرها 887 مليون جنيه، وبسعر نهائي للطرح بلغ 6.6 جنيه للسهم.



وقال علوي تيمور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن فاروس تختتم عام 2017 بطرح التوفيق للتأجير التمويلي، والذي يعد أحد أهم الطروحات هذا العام في ظل تعطش السوق لعمليات الطرح في البورصة.



وتقع تيمور، بحسب البيان، أن يشهد عام 2018 – تزامنا مع نمو النشاط الاقتصادي الملحوظ - مجموعة من الطروحات الهامة في عدة قطاعات استراتيجية منها التجزئة والصحة والبترول والصناعة والقطاع المصرفي.



وقال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن الغرض من الطرح هو توسيع قاعدة المساهمين بالشركة وتوفير آلية منظمة وعادلة للتخارج ودخول مساهمين جدد والمتمثلة في بورصة الأوراق المالية، إضافةً لتنويع مصادر التمويل بغرض خفض التكلفة والمخاطر، بحسب البيان.



وتأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي في عام 2005 وبدأت نشاطها الفعلي في أكتوبر 2006، وتعتبر الشركة رائدة في مجال التأجير التمويلي وتسعى لتمويل قاعدة عريضة من العملاء وذلك عن طريق تقديم حلول تمويلية غير تقليدية، ومتنوعة ومبتكرة باستخدام نظام التأجير التمويلي طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية في هذا اﻟﻤﺠال.



وتسعى الشركة أيضا لتوسيع مظلة تقديم خدمات التأجير التمويلي لتشمل تمويل أصول متعددة مثل العقارات، الآلات، المعدات، السيارات، السفن، الطائرات بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة ﻟﻤﺠموعة عريضة ومتنوعة من العملاء بمختلف احتياجاتهم وقطاعاتهم.

وترتكز أسس تقديم خدمات التأجير التمويلي للشركة على الجودة والخدمة المتميزة والفكر الاحترافي المتطور في التعامل مع العملاء.